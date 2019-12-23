Мнение: Вырос ли наш уровень жизни по сравнению с советским?

Сидоровы — простая семья, учительница математики и инженер-строитель. Живут, правда, несколько богаче обычной простой семьи, так как получают средние по Петербургу зарплаты в 60 тысяч рублей, да ещё и сдают двушку у Петроградской за 40 тысяч рублей в месяц. После уплаты налогов на жизнь остаётся 140 тысяч рублей: неплохая для нашего города сумма, которая, впрочем, никак не выделяет Сидоровых из их круга общения, таких же инженеров и учителей. Кто-то из их коллег зарабатывает больше, кто-то меньше.

Сидоровым чуть больше 50 лет. Они обитают в двухэтажном доме площадью в 220 квадратных метров, который Матвей Сидоров, глава семейства, строил лично, при помощи бригады подсобных рабочих. Дом великоват для двоих, однако хоть взрослые дети уже и разъехались по собственным квартирам, они регулярно приезжают с внуками в гости.

Верхний этаж дома почти весь жилой, только одну из комнат Сидоровы переделали в тренажёрный зал. На нижнем этаже расположен гараж на два автомобиля — так как дом находится в 15 километрах от Петербурга, одного автомобиля на семью мало. Матвей ездит на японском внедорожнике средних размеров, Софья на маленькой красной машинке той же марки.

Ещё на первом этаже дома расположена огромная мастерская, главное увлечение Матвея. Мастерская заполнена разнообразными станками и инструментами, в ней можно сделать или починить буквально всё. Прямо сейчас Матвей собирает в мастерской багги собственной конструкции — небольшой гоночный автомобиль для езды по пересечённой местности.

У Софьи увлечение также традиционное, кулинария. В этом году Софья открыла сезон испанской кухни — каждую неделю готовит какое-нибудь новое блюдо из большой кулинарной книги. Ни живности, ни огорода Сидоровы не держат, — нет времени, — но Софья знает, как отличить хорошие продукты от плохих, и редко ошибается с закупкой правильных ингредиентов для своих блюд. Её кухня также оснащена по последнему слову техники, еда получается не хуже, чем в лучших ресторанах города.

Один-два раза в месяц Сидоровы обычно выбираются в Финляндию. Никакой нужды в этом нет, это чисто развлекательный вояж, тем не менее они по традиции закупаются финскими продуктами, старательно делая вид, будто они вкуснее. Также Сидоровы покупают в Хельсинки одежду: если сдержанным петербуржцам маркетологи предлагают выбирать из чёрно-коричневой гаммы, то у для финнов те же бренды держат более широкий спектр цветов.

Летний отпуск Сидоровы бьют на две части: пару недель «матрасного» отдыха в четырёхзвёздочном отеле какой-нибудь туристической страны и пару недель полноценного туризма с осмотром музеев, памятников и ресторанов. За последние 10 лет Сидоровы успели объездить большую часть европейских стран и думают теперь переключиться на Азию.

На простые вещи денег Сидоровым, в принципе, хватает. Платная медицинская страховка полностью покрывает стоматологию и прочие расходы на лечение. С ремонтом, покупкой мебели, бытовой техники и прочими текущими тратами также нет проблем. Кредитов Сидоровы не любят, на банковском счёте у семьи лежит полугодовой доход на случай каких-нибудь серьёзных неприятностей.

Вместе с тем, разумеется, в чём-то Сидоровым приходится себя ограничивать. Так, к примеру, Софья хотела бы купить подержанную «цессну», благо рядом с их домом расположен небольшой аэродром, однако расходы на покупку и содержание даже очень и очень подержанного самолёта семья, пожалуй, потянула бы только ценой серьёзных лишений. От этой идеи пришлось отказаться: Софья ограничивается тем, что иногда берёт самолёт в аренду, чтобы немного полетать с инструктором.

Вы знаете, коллеги, я 1978 года рождения, я застал СССР только в школьном возрасте и плохо помню, как тогда жили люди. Давайте мысленно перенесём наших героев Сидоровых с их образом жизни на 40 лет назад, вот как раз в 1978 год.

Кем бы их тогда считали другие инженеры и учителя? Бедняками, обеспеченными людьми, обычными представителями советской интеллигенции?

Источник: Место для дискуссий

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