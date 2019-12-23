Вскрылся секретный договор России и Украины

Сообщение с пометкой «Слухи» опубликовал телеграм-канал Легитимный. «Кроме всех прочих «газовых договоренностей» между Украиной и Россией существуют «скрытые» не публичные устные договоренности, которые касаются политической части», – со ссылкой на собственные источники сообщили авторы.
Сообщается, что исполнение своих обязательств украинской стороной гарантировал лично помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Частично скрытые политические договоренности, которые удалось достичь Москве и Киеву, касаются главы «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его активов на Украине. «Источник дополняет, что ходят слухи, что было обещано «не сажать» Медведчука (хотя иллюзию будут создавать)», – подчеркнул Легитимный в «Телеграме».
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