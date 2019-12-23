Вскрылся секретный договор России и Украины

23.12.2019, 10:30, Разное

Сообщение с пометкой «Слухи» опубликовал телеграм-канал Легитимный. «Кроме всех прочих «газовых договоренностей» между Украиной и Россией существуют «скрытые» не публичные устные договоренности, которые касаются политической части», – со ссылкой на собственные источники сообщили авторы.

Сообщается, что исполнение своих обязательств украинской стороной гарантировал лично помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Частично скрытые политические договоренности, которые удалось достичь Москве и Киеву, касаются главы «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его активов на Украине. «Источник дополняет, что ходят слухи, что было обещано «не сажать» Медведчука (хотя иллюзию будут создавать)», – подчеркнул Легитимный в «Телеграме».

Материал дополняется.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Подозреваемый в убийстве двух рабочих в Новой Москве водитель трактора признался в преступлении, пишут СМИ. Мужчина сообщил на допросе, что уснул за рулем, и случайно надавил на педаль газа, после чего машина сбила рабочих, передает РЕН-ТВ. После этого испуганный тракторист скинул тела в канализацию. Ранее сообщалось, что водитель трактора скинул тела, чтобы скрыть преступление. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика