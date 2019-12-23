Эксперты назвали лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Иногда при движении автомобиля прямо на ходу могут отказать тормоза. Эксперты рассказали о лучших способах остановки машины в таких ситуациях.
Неожиданный выход из строя тормозов прямо во время движения является очень опасным из-за высокого риска возникновения ДТП. Чаще всего подобные случаи происходят вследствие утечки тормозной жидкости. При выявлении проблемы необходимо сразу же исправить неполадки, однако нередко она проявляет себя во время движения. В таких случаях специалисты советуют прежде всего собраться и не допустить паники. Остановить машину можно другими способами, так, необходимо прекратить жать панель газа и попытаться тормозить мотором.
При этом эксперты рекомендуют предупредить других участников движения о выходе из строя тормозов в своем автомобиле. Далее следует поступать в зависимости от типа трансмиссии, если коробка передач автоматическая, селектор нужно будет перевести на второй режим, благодаря чему скорость снизится.
В критических же ситуациях можно попробовать применить остановку кузовом с помощью бордюров, заборов или каких-либо аналогичных объектов. При этом необходимо достичь полной остановки транспортного средства, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций. При этом, конечно, будет испорчен кузов, однако это может спасти жизнь как водителю, так и другим автовладельцам или пешеходам.
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