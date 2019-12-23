Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж

Дочь погибшего украинского музыканта Андрея Кузьменка Мария-Барбара вышла замуж. Фото разместил в Instagram певец Dzidzio 20 декабря.
«Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двоих прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они должны прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре!!!» – написал он.
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Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля * двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася — єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі!!! А ше — прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля * !!!
Также фото опубликовали на Instagram-странице программы «Светская жизнь» на «1+1».
«Наши поздравления семейству будущих врачей!» – говорится в подписи.
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Донька Кузьми Барбара вийшла заміж! Наші вітання подружжю майбутніх лікарів * Ексклюзив — у «Світському житті» вже наступної суботи! #svitske #osadcha #wedding #Kyiv #Ukraine MUA&Style: @virtsyulia Flowers: @bonkviton
Мария-Барбара и ее муж Виктор учатся в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца.
Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.
Он жил в браке со Светланой Бабийчук с 1994 года до своей смерти. Дочь Мария-Барбара родилась у пары 14 сентября 1997 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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