Пристайко: Пункт Минских соглашений о границе очень мутный

Пункт Минских соглашений о контроле над границей на Донбассе является «мутным», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу», опубликованном 22 декабря.

«Пятилетние летние результаты выполнения Минска продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений. И давно напрашивалась идея, не следует ли уточнить, как выполнять положения соглашений. Например, пункт о границе вообще очень мутный. Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования. Что такое «окончательное политическое урегулирование»? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?» – сказал Пристайко.

Он добавил, что также «типичный пункт – любимые Россией изменения в Конституцию».

«Мы говорим: читайте Минск, там записано, что Украина должна провести конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Если россиянам на пятом году этого недостаточно, ну … пусть читают Минск. Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов», – продолжил украинский министр.

Он подчеркнул, что в условиях открытой границы, когда «даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят», провести выборы физически сложно.

«Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет. Надо разблокировать некоторые такие принципиальные вещи. В принципе, ничего плохого нет, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно. В конце концов… соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма. Если четыре лидера снова собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно», – резюмировал Пристайко.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Во время саммита канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. «Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – «ГОРДОН») окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен», – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в Минские соглашения вноситься не будет.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с «экспертами» из «ЛДНР».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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