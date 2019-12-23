МРК «Ингушетия» с «Калибрами» завершил госиспытания

Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Ингушетия» успешно завершил госиспытания и готовится к включению в состав Черноморского флота.

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля Черноморского флота «Ингушетия» успешно завершил государственные испытания. В ходе проведения государственного испытания в акватории Черного моря моряки выполнили стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям и испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты ракетного комплекса. Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

Там добавили также, что была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

«Все комплексы, механизмы и вооружение корабля подтвердили заявленные кораблестроителями характеристики. Подъем Андреевского флага и включение малого ракетного корабля «Ингушетия» в состав Черноморского запланированы на конец декабря сего года», – говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября в ходе проверки вооружения «Ингушетии» был проведен испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты ракетного комплекса и выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным целям.

3 декабря экипаж «Ингушетии» провел артиллерийские стрельбы в Черном море.





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