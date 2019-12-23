Сюткин назвал шутку Шнурова над унизившим Гагарину участником «Голоса» «дружеским подколом»

Один из наставников «Голоса» высказался о ситуации, в которой Сергей Шнуров высмеял экс-участника шоу, унизившего Полину Гагарину. По мнению Валерия Сюткина, любые шутки его коллеги нужно воспринимать как «дружеский подкол».

Лидер «Ленинграда» встретился с бывшим конкурсантом музыкального проекта Арсением Курчаниным, что последний продемонстрировал на видеозаписи. Артист высыпал на голову молодому певцу семечки, заявив, что бросать их нужно было именно на данную часть тела Гагариной, а не на стол. Как считает один из членов жюри «Голоса», подобная шутка Шнурова должна восприниматься публикой только как «дружеский подкол» по отношению к артистке. Также Сюткин убежден, что своим поступком музыкант не хотел оскорбить или унизить коллегу.

Лидер группы «Браво» заключил: все, что показано в сюжете, является юмором. Как сказал Сюткин, «Голос» давно не обходится без шуток и объектом высмеивания часто становится ведущий передачи Дмитрий Нагиев. «Полина говорила, что я ей в ухо много говорю, у Шнурова и Нагиева — свои подколы. Я им сказал, что не обиделся, но затаил интеллигентное хамство», — отметил певец.

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