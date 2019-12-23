В Германии назвали сроки строительства «Северного потока – 2»

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.
«Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов», – сообщил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Байер подчеркнул, что несмотря на критику ряда европейских стран, в частности Польши, «в Европе признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения», передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что немецкое правительство не сомневается в успешном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».
В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.
Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пока анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США.
Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2».
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