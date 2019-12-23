Медики назвали 10 главных ошибок в питании современного человека

Медики давно утверждают, что неправильное питание кроме проблем со здоровьем провоцирует развитие ожирения. Они назвали 10 главных ошибок, которые в данном вопросе допускает современный человек.
Это касается большого количества еды, так как человек жалуется на проблемы с ЖКТ. Трансжиры в блюдах разрушают иммунитет, а большие перерывы между приемом пищи или увлечение диетами становятся виновниками дефицита витаминов в организме.
Медики включили в список злоупотребление сладостями, недостаточное количество употребляемой воды, а также ошибки во время готовки блюд. Здесь нужно учитывать возраст и образ жизни человека, но еще не стоит увлекаться незнакомыми продуктами, которые могут негативно отразиться на здоровье.
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