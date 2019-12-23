Медики назвали 10 главных ошибок в питании современного человека

23.12.2019, 10:21, Разное

Медики давно утверждают, что неправильное питание кроме проблем со здоровьем провоцирует развитие ожирения. Они назвали 10 главных ошибок, которые в данном вопросе допускает современный человек.
Это касается большого количества еды, так как человек жалуется на проблемы с ЖКТ. Трансжиры в блюдах разрушают иммунитет, а большие перерывы между приемом пищи или увлечение диетами становятся виновниками дефицита витаминов в организме.

Медики включили в список злоупотребление сладостями, недостаточное количество употребляемой воды, а также ошибки во время готовки блюд. Здесь нужно учитывать возраст и образ жизни человека, но еще не стоит увлекаться незнакомыми продуктами, которые могут негативно отразиться на здоровье.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Киеве Новый 2020 год можно встретить на территории ВДНХ – в рамках проекта «Зимова країна на ВДНГ». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба мероприятия. Тематикой новогодней ночи станет фантастическое путешествие в прошлое. «С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 1980-ми, вспомнить отчаянные 1990-е и отрываться под поп-открытия 2000-х», – говорится в анонсе. На […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика