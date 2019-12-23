Водянова в трусах поздравила сына Лукаса Портмана с совершеннолетием

Наталья Водянова нестандартным способом поздравила сына Лукаса Портмана с совершеннолетием. В честь важного события модель показала поклонникам архивный снимок в трусах.

Наследник знаменитости уже успел обзавестись поклонниками. Наталья Водянова поздравила его с 18-летием, посвятив трогательную публикацию на своей странице в Instagram. Она назвала сына послушным и внимательным, а также добавила, что именинник заботится о младших братьях и сестре. Представительница шоу-бизнеса отметила: молодой человек очень искренний и добрый, а также скромный, как и его родительница. По словам знаменитости, Лукас Портман с детства был трудолюбивым, в связи с чем сам всего добивается в жизни. Водянова очень ценит упорство сына.

Многие фанаты обратили внимание на интересный снимок, который многодетная мать прикрепила к посту. В кадре она позировала вместе с наследником и выглядела при этом весьма эффектно, поскольку была без привычных нарядов. Супермодель надела легинсы розового цвета, из-под которых виднелись трусы. Подписчики оценили самоиронию знаменитости и ее внешний вид. «Прелесть», «Вы чудесная семья», «Красивая мама, красивый сын», — писали фолловеры.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Киеве Новый 2020 год можно встретить на территории ВДНХ – в рамках проекта «Зимова країна на ВДНГ». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба мероприятия. Тематикой новогодней ночи станет фантастическое путешествие в прошлое. «С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 1980-ми, вспомнить отчаянные 1990-е и отрываться под поп-открытия 2000-х», – говорится в анонсе. На […]