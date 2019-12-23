Желтый уровень опасности: москвичам сообщили о резком ухудшении погоды

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана. Предупреждение действует до вечера понедельника.
По данным телеканала «360», в столичном регионе видимость на дорогах составляет более одного километра. Местами пройдут дожди. Днем 23 декабря воздух прогреется до +7 градусов.
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Последнее: В Киеве Новый 2020 год можно встретить на территории ВДНХ – в рамках проекта «Зимова країна на ВДНГ». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба мероприятия. Тематикой новогодней ночи станет фантастическое путешествие в прошлое. «С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 1980-ми, вспомнить отчаянные 1990-е и отрываться под поп-открытия 2000-х», – говорится в анонсе. На […]
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