Желтый уровень опасности: москвичам сообщили о резком ухудшении погоды

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана. Предупреждение действует до вечера понедельника.

По данным телеканала «360», в столичном регионе видимость на дорогах составляет более одного километра. Местами пройдут дожди. Днем 23 декабря воздух прогреется до +7 градусов.

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