«Замуж выйду точно»: Барановская о беременности и воссоединении с Аршавиным

Знаменитость с удивлением узнала, что есть люди, которые надеются на ее воссоединение с футболистом Андреем

Аршавиным. Более того, в Сети ходят слухи, что экс-супруги планируют свадьбу.

Юлии Барановской пришлось высказаться по поводу появившихся сплетен.

Звезда Первого канала заявила, что с отцом своих детей Андреем Аршавиным «тайный»

роман не крутит.

«Нет, это не правда! Замуж выйду точно. И точно не за

Аршавина!» – сказала знаменитость отвечая на вопросы фанатов в «Сторис» «Инстаграм».

Также теледива опровергла информацию о собственной якобы беременности.

«Это неправда. И я каждый раз думаю, как можно в это верить? Куда я,

по-вашему, живот прячу? Или снимаю перед выходом из дома?» – сказала Юлия.

Напомним, у телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея

Аршавина трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений.

Спортсмен ушел от возлюбленной, с которой жил в незарегистрированных отношениях,

когда та носила под сердцем младшего из наследников.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 22 Дек 2019 в 12:50 PST

После громкого расставания Аршавин не видел отпрысков без

малого шесть лет. Андрея малыши не интересовали. В этом, 2019

году, экс-избранник Юлии Барановской внезапно вспомнил об отцовском долге и возобновил

отношения с отпрысками.

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