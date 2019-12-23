«Замуж выйду точно»: Барановская о беременности и воссоединении с Аршавиным

23.12.2019, 10:18, Разное

Знаменитость с удивлением узнала, что есть люди, которые надеются на ее воссоединение с футболистом Андреем
Аршавиным. Более того, в Сети ходят слухи, что экс-супруги планируют свадьбу.

Юлии Барановской пришлось высказаться по поводу появившихся сплетен.
Звезда Первого канала заявила, что с отцом своих детей Андреем Аршавиным «тайный»
роман не крутит.

«Нет, это не правда! Замуж выйду точно. И точно не за
Аршавина!» – сказала знаменитость отвечая на вопросы фанатов в «Сторис» «Инстаграм».

Также теледива опровергла информацию о собственной якобы беременности.
«Это неправда. И я каждый раз думаю, как можно в это верить? Куда я,
по-вашему, живот прячу? Или снимаю перед выходом из дома?» – сказала Юлия.

Напомним, у телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея
Аршавина трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений.
Спортсмен ушел от возлюбленной, с которой жил в незарегистрированных отношениях,
когда та носила под сердцем младшего из наследников.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 22 Дек 2019 в 12:50 PST

После громкого расставания Аршавин не видел отпрысков без
малого шесть лет. Андрея малыши не интересовали. В этом, 2019
году, экс-избранник Юлии Барановской внезапно вспомнил об отцовском долге и возобновил
отношения с отпрысками.



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