Мнение: А как же героические пожарные?

На меня в очередной раз обиделись пацаны. Обиделись за то, что назвала их неудачниками. Обозвали меня шлюхой, в очередной раз посоветовали купить вибратор и сходить к психологу, а также вспомнили о «героических пожарных» и «выдающихся врачах».

«А как же героические пожарные, которые не зарабатывают по миллиону долларов в год? Как же они, Лена?!» — вопили неудачники.



Фото: Australian Firefighters Calendar

Пожалуй, отвечу: с героическими пожарными, а также с выдающимися врачами — всё в порядке. Только вот какое отношение к ним имеете вы — чванливые, офисные дебилы?

Вы, никчёмные интернет-паршивцы, случайно, срач в комментариях с битвой с огнём не перепутали?

Или, может, среди вас нашлись обожаемые мною кардио-хирурги? Ребята из МЧС? Упоротые учёные, которые по 16 часов в сутки торчат в лабораториях, пытаясь найти лекарство против рака? Меценаты среди вас есть? Космонавты? Сотрудники спецслужб, обезвреживающие террористов?

Нет?

Тогда завалите свои кариозные рты и не смейте заикаться про героев. Вы — не они. Вы ещё 1945 год вспомните и пригрозите немцам допердеть до них на своих «Короллах» или на чём там вы свои вялые жопы в офисы возите?

Вы, вообще, в своём уме? Вы кем себя возомнили, дебилы? С кем себя в один ряд поставили?

Вы — офисные чмошники в кредитах. И ничего более. Толку от вас — ноль. Гонора у вас — по самые брови, а вот гордиться вам — нечем.Представьте, что завтра вы умрёте.

Нет, не в битве с огнём, а врубившись по пьяни на своём кредитном говне в столб. Представили?

Что можно написать на вашем надгробии? Вот какую такую фразу, которая бы вас хорошо характеризовала?

Те, у кого есть дети, могут прикрыться фразой «Хороший отец». Но ведь даже это неправда!

Что вы делаете вместе со своими детьми? Сурово хмурите на них брови и иногда выгуливаете, уткнув при этом свои скучающие морды в смартфоны? Постите их фоточки в «Фейсбуке»? Что ещё?

Вы — плохие отцы.

Плохие мужья.

Плохие любовники. То, что бабы симулируют под вами оргазмы, боясь одиночества, не говорит о том, что вы хорошо трахаетесь. То, что вас втащили всеми правдами и неправдами в ЗАГС, не говорит о том, что вы — мужья мечты. Вы — мужья безысходности. Общероссийской бабьей безысходности.

Вспомни себя 18-летнего. Вспомни того самого пацана. Вспомни, чего он хотел, о чём мечтал, к чему стремился, какой жизнью хотел жить.

А теперь посмотри на себя, лох.

Как думаешь, тот 18-летний уважал бы чувака, в которого ты превратился? Он бы, вообще, обратил на него внимание? Тот 18-летний пацан хотел бы быть тобой, жить твоей жизнью?

Вот и я думаю, что нет, а это значит, что жизнь свою — одну-единственную, драгоценную-предрагоценную — ты просрал.

Ну, и кто ты после этого? Герой и победитель или всё-таки сраный чмошник?

Что, пацаны? Опять обзовёте меня шлюхой, посоветуете купить вибратор и сходить к психологу? Или всё-таки посмотрите правде в глаза?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Молодого человека знают как давнего любителя понарушать правила ПДД. Не обошлось и в этот раз. Рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении черных дорогих автомобилей, позади него вышагивали барабанщицы в форме. Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к такому отнеслись крайне неодобрительно. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.