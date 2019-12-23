Мнение: А как же героические пожарные?

На меня в очередной раз обиделись пацаны. Обиделись за то, что назвала их неудачниками. Обозвали меня шлюхой, в очередной раз посоветовали купить вибратор и сходить к психологу, а также вспомнили о «героических пожарных» и «выдающихся врачах».
«А как же героические пожарные, которые не зарабатывают по миллиону долларов в год? Как же они, Лена?!» — вопили неудачники.
Фото: Australian Firefighters Calendar
Пожалуй, отвечу: с героическими пожарными, а также с выдающимися врачами — всё в порядке. Только вот какое отношение к ним имеете вы — чванливые, офисные дебилы?
Вы, никчёмные интернет-паршивцы, случайно, срач в комментариях с битвой с огнём не перепутали?
Или, может, среди вас нашлись обожаемые мною кардио-хирурги? Ребята из МЧС? Упоротые учёные, которые по 16 часов в сутки торчат в лабораториях, пытаясь найти лекарство против рака? Меценаты среди вас есть? Космонавты? Сотрудники спецслужб, обезвреживающие террористов?
Нет?
Тогда завалите свои кариозные рты и не смейте заикаться про героев. Вы — не они. Вы ещё 1945 год вспомните и пригрозите немцам допердеть до них на своих «Короллах» или на чём там вы свои вялые жопы в офисы возите?
Вы, вообще, в своём уме? Вы кем себя возомнили, дебилы? С кем себя в один ряд поставили?
Вы — офисные чмошники в кредитах. И ничего более. Толку от вас — ноль. Гонора у вас — по самые брови, а вот гордиться вам — нечем.Представьте, что завтра вы умрёте.
Нет, не в битве с огнём, а врубившись по пьяни на своём кредитном говне в столб. Представили?
Что можно написать на вашем надгробии? Вот какую такую фразу, которая бы вас хорошо характеризовала?
Те, у кого есть дети, могут прикрыться фразой «Хороший отец». Но ведь даже это неправда!
Что вы делаете вместе со своими детьми? Сурово хмурите на них брови и иногда выгуливаете, уткнув при этом свои скучающие морды в смартфоны? Постите их фоточки в «Фейсбуке»? Что ещё?
Вы — плохие отцы.
Плохие мужья.
Плохие любовники. То, что бабы симулируют под вами оргазмы, боясь одиночества, не говорит о том, что вы хорошо трахаетесь. То, что вас втащили всеми правдами и неправдами в ЗАГС, не говорит о том, что вы — мужья мечты. Вы — мужья безысходности. Общероссийской бабьей безысходности.
Вспомни себя 18-летнего. Вспомни того самого пацана. Вспомни, чего он хотел, о чём мечтал, к чему стремился, какой жизнью хотел жить.
А теперь посмотри на себя, лох.
Как думаешь, тот 18-летний уважал бы чувака, в которого ты превратился? Он бы, вообще, обратил на него внимание? Тот 18-летний пацан хотел бы быть тобой, жить твоей жизнью?
Вот и я думаю, что нет, а это значит, что жизнь свою — одну-единственную, драгоценную-предрагоценную — ты просрал.
Ну, и кто ты после этого? Герой и победитель или всё-таки сраный чмошник?
Что, пацаны? Опять обзовёте меня шлюхой, посоветуете купить вибратор и сходить к психологу? Или всё-таки посмотрите правде в глаза?
Источник: Лена Миро
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