Цымбалюк-Романовская подключилась к критике жены Петросяна

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Последнее: Молодого человека знают как давнего любителя понарушать правила ПДД. Не обошлось и в этот раз. Рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении черных дорогих автомобилей, позади него вышагивали барабанщицы в форме. Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к такому отнеслись крайне неодобрительно. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
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