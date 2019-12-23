Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,1% – до уровня 3019 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2% – до 1527 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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Последнее: Молодого человека знают как давнего любителя понарушать правила ПДД. Не обошлось и в этот раз. Рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении черных дорогих автомобилей, позади него вышагивали барабанщицы в форме. Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к такому отнеслись крайне неодобрительно. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.