Забившего младенца насмерть из-за плача челябинца арестовали

Пьяный мужчина в Челябинске до смерти забил младенца из-за плача, сообщили в региональном СК.

«По версии следствия, в вечернее время 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В отношении 29-летнего жителя Челябинска возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемый задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд меру поддержал.

Напомним, в ноябре суд во Владивостоке заключил под стражу женщину, которая убила своего новорожденного ребенка, выбросив его из окна восьмого этажа.

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