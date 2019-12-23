Диетолог раскрыл секреты быстрого избавления от жира в области ягодиц

Зарубежный диетолог Ахмед Сабри раскрыл секреты быстрого избавления от жира в области ягодиц. Он советует сочетать «здоровую и естественную диету» с двигательной активностью.
Избавиться от жировых отложений в районе таза так же сложно, как и на талии. Одних физических упражнений бывает недостаточно для решения проблемы. В связи с этим Ахмед Сабри рекомендует обратить особое внимание на питание. Оно должно быть сбалансированным, но также стоит включить в рацион овощи и фрукты. Следует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием жиров: всех видов орехов, а также молока, сливочного масла и сливок. В список войдет также жирное мясо. Не способствует похудению и присутствие в рационе блюд, содержащих большое количество крахмалистых соединений. Речь идет о картофеле фри, макаронах и рисе. Газированные напитки и кофе, считает специалист, лучше заменить овощными или фруктовыми соками, приготовленными в домашних условиях. «Естественное» питание должно исключать обработанные продукты.
Для эффективного похудения физические упражнения необходимо проводить систематически, лучше всего выполнять их вместе с командой единомышленников, что повышает мотивацию и исключает пропуски. Благодаря усиленному кровообращению, избыточные отложения уходят наиболее быстро.
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