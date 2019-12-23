Нюша впервые показала лицо годовалой дочери Симбы Сивовой

Нюша с самого рождения дочери скрывала ее имя и лицо. В новом интервью для издания Hello! певица впервые показала, как выглядит годовалая Симба Сивова.

Знаменитость стала матерью в ноябре прошлого года и с тех пор фанаты гадали, на кого похожа ее наследница. Неизвестно, почему Нюша решила скрывать малышку. Как предполагали одни поклонники, она боялась сглаза, а другие решили, что звездная родительница предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Как бы то ни было, однако на протяжении года артистка не показывала лицо дочери, лишь иногда на совместных снимках можно было увидеть ребенка со спины и в коляске. В преддверии Нового года представительница шоу-бизнеса дала честное интервью и решила изменить своим принципам.

Выяснилось, что девочку зовут Симба Сивова. Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на эту новость. Одних восхитила смелость Нюши по поводу имени дочери, а другие посчитали этот выбор неуместным. «Во-первых, Симба — это кличка животного, во-вторых, он львенок, а не львица», — высказалась одна из подписчиц. Более того, некоторые заявили, что исполнительница испортила жизнь годовалой малышке.

Возможно, предвидя подобную реакцию фолловеров, певица не решалась называть имя наследницы. В то же время поклонники отметили красоту девочки и выразили уверенность, что она похожа на обоих родителей, но больше всего на отца Игоря Сивова.

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