«Огромный удар»: названы последствия бегства строителей «Северного потока-2»

23.12.2019, 9:58, Разное

Эксперт обратил внимание на то, что швейцарские подрядчики крайне ответственно подошли к исполнению своих обязательств и не прекращали прокладку газопровода, пока у них была такая возможность. Это говорит о том, что
Allseas
будут искать возможности продолжить сотрудничество и в изменившихся обстоятельствах.

«Они работали до последней минуты, пока Трамп не поставил подпись под законом об обороне, где содержатся санкции, запрещающие им оказывать услуги «Северному потоку – 2», – цитирует RT Игоря Юшкова. Он обратил внимание на то, что компания обратилась в подразделение Минфина США с просьбой предоставить им 30 дней до окончания работ. Подобная мера предусмотрена американским законом о санкциях.

Даже такого срока, согласно расчетам, должно хватить. «На самом деле там осталось совсем чуть-чуть поработать», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Также он обратило внимание на то, что в продолжении строительства заинтересована немецкая сторона, поэтому стоит ждать определенных шагов и от Германии.

«Для немцев это тоже огромный удар», – подчеркнул Игорь Юшков.

Однако даже если немцы со швейцарцами не смогут договориться с американцами, это не будет означать неудачи проекта «Северного потока-2». «Либо план Б: гнать из Находки наш трубоукладчик «Академик Черский», и он будет прокладывать трубы в датской акватории, а судно «Фортуна», которое стоит уже в немецком порту, будет прокладывать небольшой участок в немецкой акватории», – заключил эксперт.



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