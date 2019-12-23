В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, погибли 4 человека

Вечером 22 декабря в Старобельском психоневрологическом интернате в Луганской области произошел крупный пожар. Погибли четыре человека, еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.

Причину возникновения пожара полиция пока не называет, но сообщает, что возбуждено дело по ст. 270 УК Украины «Нарушение правил техники безопасности» и ст. 367 «Служебная халатность». Пожар начался в одной из палат.

В Старобельском интернате проходят лечение как люди, страдающие психиатрическими расстройствами, так и те, кто лечится от алкоголизма и наркомании.

В декабре 2015 года в Воронежской области в России также произошел пожар в психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. Пожар также начался в одной из палат, его причиной могли стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание в электропроводке. Погибли 23 человека, еще 24 человека получили ожоги различной степени, здание интерната полностью сгорело.

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