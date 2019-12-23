Спортивные федерации в письме Зеленскому заявили об угрозе срыва подготовки к Олимпиаде-2020

Национальные спортивные федерации по олимпийским видам спорта обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней «Олимпиаде-2020» в Токио из-за недостатка финансирования. Письмо опубликовано на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся с прекращением выделения средств для финансирования деятельности Национальный спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Именно сейчас подготовка к Олимпийским играм-2020 вошла в завершающую стадию, во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования – чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в том числе на главном старте четырехлетия – ХХХ ІІ летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва», – говорится в письме.

Федерации констатируют, что уже сейчас возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года.

«Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда к достижению поставленных целей остается сделать последние шаги. Мы не просим у государства милостыню, не требуем дополнительных благ для наших видов спорта. Мы обращаемся к вам с единственной целью – выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством, которое олицетворяет собой государство», – сказано в письме.

Федерации выражают надежду, что Украине «все еще нужны» медали, которые получают украинские спортсмены на международной арене.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

18 декабря глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос о том, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, сказал, что такой риск есть. «Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале», – сказал глава ФЛАУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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