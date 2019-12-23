Тимати взяли в заложники в Америке

23.12.2019, 9:51, Разное

Впрочем, как оказалось, ничего на самом деле страшного не произошло. Просто один из бизнес-партнеров Тимати решил таким образом подшутить над ним. Для этого он обратился к знаменитому пранкеру.

Мужчины договорились, что организуют шуточную операцию американского отряда SWAT в ресторане рэпера в Лос-Анджелесе, сообщает ФАН. Стоит заметить, что их усилия оправдали ожидание. О розыгрыше знаменитый артист догадался только спустя полминуты.

Силовики вломились в бургерную и криками заставили всех лечь на землю. Затем стали требовать у Тимати деньги и спрашивать про оружие, после чего вынесли сумку с фальшивыми купюрами и автоматом, которую друзья Юнусова заблаговременно подкинули под стол рэпера, подчеркивает издание VSE42.



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