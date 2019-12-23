Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля.
Стоимость нефти утром опустилась до 65,92 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: Юлия Ковальчук показала, как готовится к выступлению. Перед выходом на сцену к концертному наряду знаменитости прикрепляют передатчик, который принимает сигнал с микрофона. Как оказалось, иногда этот процесс может быть весьма неловким. Так, например, на видео, которое Ковальчук опубликовала в личном «Инстаграм», можно увидеть, как звукорежиссер лезет под юбку Юлии. Специалист пытался разместить устройство для передачи […]
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