Психоневрологический интернат загорелся на Украине, есть жертвы

Пожар произошел в здании психоневрологического интерната в Луганской области Украины, в результате четыре человека погибли и трое пострадали, сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, пожар вспыхнул в воскресенье вечером в селе Бутковка в одноэтажном здании интерната, его потушили на площади 100 кв. метров.

«В результате пожара погибли четыре человека и трое пострадали. Эвакуировали 109 человек», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебная халатность».

Напомним, в августе 2015 года пожар произошел в детском доме-интернате в Ивано-Франковской области, спасателям пришлось эвакуировать детей.





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