Столтенберг захотел встретиться с Путиным

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить трудности в отношениях НАТО и Москвы.

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

По его мнению, во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

В начале декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ готова к сотрудничеству с НАТО, однако отношения с каждым годом все больше деградируют.

Генсек альянса Йенс Столтенберг также говорил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России.

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