Столтенберг захотел встретиться с Путиным

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить трудности в отношениях НАТО и Москвы.
«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.
По его мнению, во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.
В начале декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ готова к сотрудничеству с НАТО, однако отношения с каждым годом все больше деградируют.
Генсек альянса Йенс Столтенберг также говорил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время рулежки в аэропорту Кирова, рассказал представитель экстренных служб региона. «При разворачивании на рулежной полосе самолет выехал стойкой шасси на грунт. Никто не пострадал», – сообщил источник РИА «Новости». Обстоятельства инцидента выясняются. Он сообщил также, что самолет при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу, пассажиры доставлены в аэропорт. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Раде заявили о превосходстве украинцев во владении русским языком / 16 декабря
- Ибрагимович покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» / 14 ноября
- В Канаде неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на людей в парке / 30 ноября
- Российских энергетиков заподозрили в ценовом сговоре / 28 октября
- Медведев провел встречу с Медведчуком / 23 октября
- В черный список российских болельщиков попали более 500 человек / 30 октября
- Разведение сил в Золотом будет продолжаться в течение трех суток – командующий ООС / 29 октября
- «Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии / 22 ноября