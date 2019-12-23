В правительстве Германии уверены, что «Северный поток – 2» будет достроен

В федеральном правительстве Германии уверены, что российский газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на санкции, введенные США. Об этом 22 декабря написало немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Несмотря на введенные ограничения, позиция правительства Германии в этом вопросе не изменилась, отмечает издание.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал американские санкции вмешательством во внутренние дела страны и всей Европы. Он назвал «очень маловероятным» возможность, что санкции могут помешать строительству трубопровода.

Посол США в Германии Ричард Гренелл, в свою очередь, заявил, что позиция Соединенных Штатов в этом вопросе проевропейская.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик «Северный поток – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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