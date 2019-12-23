Матери погибшего в Приамурье студента-героя вручили медаль

23.12.2019, 9:30, Новости дня

Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил медаль «За спасение погибавших» матери студента Амурского колледжа и строительства ЖКХ Дмитрия Пачикина, награжденного посмертно, сообщило региональное правительство.

27 июня 2015 года Дмитрий с друзьями отдыхали на берегу реки Зея. Двоих купающихся ребят стало затягивать течением, они начали тонуть, Дмитрий бросился на помощь, но не справился с течением и погиб.

«Губернатор Василий Орлов вручил государственную награду – медаль «За спасение погибавших» Марине Владиславовне Пачикиной (матери погибшего студента)», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.



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