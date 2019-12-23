Матери погибшего в Приамурье студента-героя вручили медаль

Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил медаль «За спасение погибавших» матери студента Амурского колледжа и строительства ЖКХ Дмитрия Пачикина, награжденного посмертно, сообщило региональное правительство.

27 июня 2015 года Дмитрий с друзьями отдыхали на берегу реки Зея. Двоих купающихся ребят стало затягивать течением, они начали тонуть, Дмитрий бросился на помощь, но не справился с течением и погиб.

«Губернатор Василий Орлов вручил государственную награду – медаль «За спасение погибавших» Марине Владиславовне Пачикиной (матери погибшего студента)», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Генеральная прокуратура Украины заявила украинской службе Радио Свобода, что не принимала решения о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Власти Азербайджана сообщили 15 декабря, что блогер был депортирован из Украины в Азербайджан – якобы за нарушение миграционного законодательства Украины. В Баку он был арестован и сейчас находится в СИЗО. По какой статье возбуждено дело против блогера […]