Перед визитом Путина саперы на дне Балтийского моря обнаружили минное поле

23.12.2019, 9:30, Разное

В Финском заливе Балтийского моря саперы обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Минное поле было обезврежено перед визитом Путина.
Президент Российской Федерации посетил остров Гогланд в Балтийском море. В планах Владимира Путина было погружение в воды Финского залива. Накануне в СМИ появилась настоящая сенсация, оказалось, прямо перед визитом главы государства в этом районе нашли боевые орудия времён Второй мировой войны. На дне залива покоилось целое поле мин, вызванный отряд саперов обезвредил снаряды, которые могли разорваться в любой момент.

Как прокомментировали ситуацию эксперты, все взрывоопасные объекты были оставлены на данном участке дна немецкими войсками в период 1941-1945 годов. Все снаряды принадлежали к типу якорных мин, такие часто применяла Германия в то время. Несколько другого класса боеприпасы, порядка двадцати мин, обнаружили и на самом острове. Для уничтожения всех опасных «подарков из прошлого» пришлось подключать роботизированную подводную технику и специалистов по разминированию.

Кроме погружения под воду в батискафе Владимир Путин посетил местный музей, президента заинтересовала коллекция предметов, найденных учёными на одном из затонувших возле северо-восточной части острова кораблей XIX века. Последний раз на Гогланде лидер страны был в 2013 году, шесть лет назад ему рассказали о программе глубоководных исследований в данном регионе, а также об экспедиции «Гогланд-2013». Во время первого визита президент также погружался на дно залива.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Генеральная прокуратура Украины заявила украинской службе Радио Свобода, что не принимала решения о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Власти Азербайджана сообщили 15 декабря, что блогер был депортирован из Украины в Азербайджан – якобы за нарушение миграционного законодательства Украины. В Баку он был арестован и сейчас находится в СИЗО. По какой статье возбуждено дело против блогера […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика