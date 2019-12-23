Перед визитом Путина саперы на дне Балтийского моря обнаружили минное поле

В Финском заливе Балтийского моря саперы обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Минное поле было обезврежено перед визитом Путина.
Президент Российской Федерации посетил остров Гогланд в Балтийском море. В планах Владимира Путина было погружение в воды Финского залива. Накануне в СМИ появилась настоящая сенсация, оказалось, прямо перед визитом главы государства в этом районе нашли боевые орудия времён Второй мировой войны. На дне залива покоилось целое поле мин, вызванный отряд саперов обезвредил снаряды, которые могли разорваться в любой момент.
Как прокомментировали ситуацию эксперты, все взрывоопасные объекты были оставлены на данном участке дна немецкими войсками в период 1941-1945 годов. Все снаряды принадлежали к типу якорных мин, такие часто применяла Германия в то время. Несколько другого класса боеприпасы, порядка двадцати мин, обнаружили и на самом острове. Для уничтожения всех опасных «подарков из прошлого» пришлось подключать роботизированную подводную технику и специалистов по разминированию.
Кроме погружения под воду в батискафе Владимир Путин посетил местный музей, президента заинтересовала коллекция предметов, найденных учёными на одном из затонувших возле северо-восточной части острова кораблей XIX века. Последний раз на Гогланде лидер страны был в 2013 году, шесть лет назад ему рассказали о программе глубоководных исследований в данном регионе, а также об экспедиции «Гогланд-2013». Во время первого визита президент также погружался на дно залива.
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