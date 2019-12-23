Народ удивила неожиданная проверка на Крымском мосту

Среди многочисленных специалистов: инженеров, строителей и других признанных экспертов в своем деле, которые проверили готовность железнодорожной части Крымского моста к работе, затесались и весьма неожиданные персонажи. В частности, собственную инспекционную прогулку организовал кот Мостик.

Рыжий кот, подброшенный строителям практически в самом начале работ по возведению переправы через Керченский мост, успел стать настоящим талисманом Крымского моста. Неудивительно, что ему доверили столь ответственную миссию. Видео с «проверкой» железнодорожного полотна Мостиком опубликовал Пятый канал.

Пользователи Сети традиционно умилились видом откромленного рыжего красавца, по-хозяйски вышагивающего по шпалам. Кто-то подобной проверке, впрочем, удивился. Дескать, Мостик был свидетелем всех этапов строительства и вряд ли пробежка вдоль путей могла бы сказать ему что-то новое о Крымском мосте.

Также стало известно о судьбе Мостика после завершения всех строительных работ. «Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов», – сообщили в информационном центре Крымского моста.

Отметим, кот Мостик не только является талисманом строительства, но и «руководит» собственным отделом – «Котмостнадзором». Крымский мост может похвастаться и другими животными-талисманами – чайкой Валерой, бакланом Варфоломеем, дельфином Максимом, ящерицей Оксаной, псом Цыганом и лисой Лизаветой. Однако только Мостик приобрел всенародную любовь и стал настоящей знаменитостью.

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