Страны ЕАЭС выступили против закона о предустановке российского софта

23.12.2019, 9:24, Новости дня

Представители стран, входящих в ЕАЭС, выступили против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт. Как пишут «Ведомости», об этом они заявили на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России. Поправки также могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.

Закон с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на устройства российский софт. Список устройств определит правительство. Поправки 2 декабря подписал президент Владимир Путин.

Ранее Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК) попросила Путина не подписывать этот закон. Производители утверждают, что из-за применения этого закона пострадает отрасль, ослабеет конкуренция в сфере российского ПО и возникнет риск монополизации. Участники ассоциации подчеркнули, что профильная законотворческая работа проводилась без предварительных парламентских слушаний и проект не обсуждали с бизнесом и экспертами. Они обратили внимание, что закрепление такого правила в законодательстве противоречит ряду международных регулятивных документов: нарушаются положения договора о ЕАЭС, Протокол о торговле услугами и другие документы.



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