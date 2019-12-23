Петрушка, корень одуванчика и сельдерей помогут человеку очистить почки от токсинов

Медики рассказали, что почки играют важную роль в нормальном функционировании организма, но если в них скапливается большое количество токсинов, человек может страдать от ряда заболеваний. Петрушка, корень одуванчика и сельдерей помогут решить данную проблему, но перед употреблением трав необходимо проконсультироваться со специалистами.
Привычная зелень является мочегонным средством, а также выводит из органов микробы. Петрушку можно употреблять в виде чая или напитка, куда добавляются мед и лимонный сок. Корень одуванчика нормализует работу печени, снимает раздражение мочевого пузыря, но еще хорошо очищает почки.
Медики рекомендуют включить в рацион питания сельдерей, который борется с образованием камней, а также препятствует развитию инфекций. Его можно включить в состав смузи или некоторые блюда.
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