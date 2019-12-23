Буланова о предполагаемом назначении Волочковой губернатором: «Молодец!»

На просторах Сети ходят слухи о назначении Анастасии Волочковой губернатором Орловской области. Татьяна Буланова, комментируя данную ситуацию, назвала балерину «молодцом».

Согласно неподтвержденной информации, звезде предложили хорошее место, от которого она не стала отказываться. Россияне увидели объявления о продаже апартаментов Волочковой и решили, что она в скором времени сменит место жительства. Корреспонденты передачи «Ты не поверишь!» на НТВ обратились к представителям шоу-бизнеса с вопросом, какая у них реакция на столь резкую смену карьеры танцовщицы. «Молодец! Если она знает, что может, если она готова, почему нет?» — заявила Буланова. Она также добавила, что Арнольд Шварценеггер в свое время получил аналогичную должность в Калифорнии и ни к чему плохому это не привело. Жасмин, в свою очередь, назвала Волочкову «мудрой женщиной» и отметила, что большим плюсом будет, если знаменитость построит балетные школы и бани.

Супруг Валерии более категорично отнесся к новости о назначении артистки губернатором. «Что вам люди плохого сделали? За что вы их так?» — высказался Иосиф Пригожин. Примечательно, но на самом деле никакого подобного предложения балерине не поступало, а в Орловской области слухи опровергли. Сама звезда назвала происходящее «бредом сивой кобылы». Она уверена, что это дело рук недоброжелателей, а объявления по поводу продажи особняка являются фиктивными, сообщает teleprogramma.pro.

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