«Осталось родить еще Тумбу и Юмбу»: Нюше знатно всыпали за имя дочери

Ранее вся семья скрывала имя дочери певицы. Почему – неизвестно, однако теперь звезда отечественного шоу-бизнеса готовится раскрыть все карты. Совсем скоро в продаже появится один из глянцевых журналов с изображением малышки. «Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – с таким анонсом выйдет издание.

В интервью Нюша намерена рассказать, почему они с мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым выбрали для девочки столь необычное имя и связано ли это со знаменитым мультфильмом компании Disney – «Король Лев». Кроме того, певица обещала поведать, какой запасной вариант был у них с мужем, и почему они в итоге от него отказались, сообщает газета «Комсомольская правда».

Впрочем, россияне не разделили восторга знаменитости. Такое сообщение вызвало в сети буквально эффект разорвавшейся бомбы. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять знаменитость и ее ненаглядное чадо, отмечая странный выбор имени для девочке. Таким образом народ знатно всыпал Нюше.

«Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!», «Спасибо, что не Пумба!», «Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!», «Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал», «Осталось родить еще Тумбу и Юмбу», – принялись возмущаться пользователи. Тем не менее, нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании, однако сама певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 18 Дек 2019 в 8:18 PST

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