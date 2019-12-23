«Осталось родить еще Тумбу и Юмбу»: Нюше знатно всыпали за имя дочери

Ранее вся семья скрывала имя дочери певицы. Почему – неизвестно, однако теперь звезда отечественного шоу-бизнеса готовится раскрыть все карты. Совсем скоро в продаже появится один из глянцевых журналов с изображением малышки. «Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – с таким анонсом выйдет издание.
В интервью Нюша намерена рассказать, почему они с мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым выбрали для девочки столь необычное имя и связано ли это со знаменитым мультфильмом компании Disney – «Король Лев». Кроме того, певица обещала поведать, какой запасной вариант был у них с мужем, и почему они в итоге от него отказались, сообщает газета «Комсомольская правда».
Впрочем, россияне не разделили восторга знаменитости. Такое сообщение вызвало в сети буквально эффект разорвавшейся бомбы. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять знаменитость и ее ненаглядное чадо, отмечая странный выбор имени для девочке. Таким образом народ знатно всыпал Нюше.
«Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!», «Спасибо, что не Пумба!», «Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!», «Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал», «Осталось родить еще Тумбу и Юмбу», – принялись возмущаться пользователи. Тем не менее, нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании, однако сама певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Автомастера из РФ создали собственный вариант пикапа Tesla Cybertruck. Машину, полностью копирующую внешность детища компании Илона Маска, заметили в Подмосковье. Как сообщают СМИ, необычное транспортное средство обнаружили на дорогах Химок. Как известно, свой электрокар Илон Маск выведет на рынок не ранее, чем через год, в 2021-м. Однако российские автолюбители уже сейчас сконструировали собственный электропикап. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Идущего «изгонять Путина» якутского шамана снова задержали / 10 декабря
- Мнение: Кто не скачет, тот китаец / 3 декабря
- Мнение: Про лайки в комментариях / 14 декабря
- Российский телеканал вырезал из первой серии «Слуги народа» шутку «Путин — ху@ло» / 11 декабря
- Мнение: Недостаточное финансирование сказывается на всех уровнях / 5 ноября
- «Всю норму успеваем»: звезда «Голоса» Бусулис откровенно о сексе с женой / 30 ноября
- В России начались продажи 86-дюймового интерактивного дисплея LG 86TN3F / 5 декабря
- Даже унитазы поснимали: захваченные Россией корабли наконец-то возвращаются домой / 20 ноября