Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде произошла авария с грузовиком

Утром 23 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительной информации, водитель грузовой машины проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, передает «Интерфакс».

В результате аварии пострадали трое пассажиров общественного транспорта. Двух человек госпитализировали, одному оказали медицинскую помощь на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает Life.ru.

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