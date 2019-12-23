Пузырьки, которые лопнули

Производители игристого могут резко сократить выпуск вина из-за инициативы Госдумы.

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект «О виноградарстве и виноделии», запрещающий отечественным производителям использовать зарубежные виноматериалы. Согласно документу, на напитках из вина и добавок крепостью до 20% с зарубежными компонентами должна быть этикетка «Не является вином». По новым правилам выкладки товара в магазинах продукция, созданная из российского сырья, будет располагаться отдельно под вывеской «Вина России». Крупнейшие российские производители игристого вина предупредили о риске резкого сокращения производства из-за новых ограничений.

Павел ТитовПрезидент «Абрау-Дюрсо», сын бизнес-омбудсмена Бориса Титова

— «Абрау-Дюрсо» делает из импортного материала более 60% продукции.

С запретом использования зарубежных виноматериалов рынок игристого вина упадет на 54%, с полок, по нашим подсчетам, уйдет почти 100 млн бутылок такой продукции.

К большому сожалению, она заменится дешевым импортом, который в общем-то сделан по таким же технологиям, только за рубежом. Либо люди перейдут на менее качественный импорт с этикеткой о том, что это вино.

Мы также опасаемся, что законопроект может остановить высадки в целом, а кто-то даже может уйти с рынка. Документ предполагает субсидирование только российских саженцев винограда, в то время как их львиная доля импортируется. Чтобы поддерживать текущий темп засадки, нам необходимо ежегодно высаживать около 32 млн саженцев очень хорошего качества. Пока РФ с натяжкой производит только 7 млн.

Дух законопроекта в общем-то правильный, мы всегда поддерживали закон по виноградарству и вину. Однако здесь произошла подмена понятий: закон борется прежде всего с винными напитками. На напитках из вина и добавок предлагают сделать этикетку «не является вином». В принципе, это справедливо. Но мы не очень понимаем, почему в эту же категорию входят натуральные игристые вина, которые просто делаются из зарубежных виноматериалов. Было бы правильнее указать на них «не является российским вином».

В целом в РФ возможно делать хороший продукт без использования импортных технологий, фактически мы это и делаем. Треть выпускаемой продукции мы делаем из российского винограда. У нас почти 1200 га виноградников, однако этого недостаточно даже на половину объема. Сфера виноделия в РФ стремительно развивается. По качеству, например, премиальных вин, мы уже достигаем своих зарубежных конкурентов. Разрыв в цене объясняется тем, что за рубежом уровень господдержки в виде субсидий намного выше, поэтому и издержек у виноделов значительно меньше.

Вадим ДробизДиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА)

— Государственная поддержка отечественной сфере виноделия нужна, пожалуй, еще больше, чем любой другой отрасли, потому что ее в стране губили много лет, и виноделие до сих пор жило за счет частного бизнеса. Оно должно стать частью государственной политики. Среди прочего необходимо продвигать культуру потребления, нужно заботиться о здоровье людей, которых важно от пива и водки отучать и переводить к вину, как это было в советский период.

Сфера виноделия в РФ конкурентоспособна на 100%. Как появилось вино Нового Света? Дело в том, что Чили, Аргентина, США и Австралия около 50 лет назад вложили в эту отрасль большие деньги и силы. До этого ситуация там обстояла еще хуже, чем в России.

В РФ прекрасно умеют делать винную продукцию. Проблема в том, что у народа денег нет на приличный алкоголь, ведь здесь он в пять раз дороже, чем в Западной Европе.

Вино, которое пьет вся Европа, стоит 2–4 евро. Относительно российских зарплат такое вино должно стоить у нас 25 рублей. Если бы здесь нормальное вино столько стоило, никто бы не пил «Боярышник». Вывод: у нас все безумно дорого и безумно низкие зарплаты. По этой причине невозможно сделать хорошее вино массовым. Высокие цены означают высокие затраты для производителей.

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— Мы день и ночь только и делаем, что конкурируем с импортом. Где-то выигрываем мы, а где-то — они. Последнее время все больше вперед уходит импорт, поэтому нам и нужна помощь государства.

Запрета на самом деле в документе никакого нет, кроме изготовления продукции из зарубежного виноматериала. Если это сделать прямо сейчас, я думаю, мы отдадим иностранцам минимум половину рынка.

Законопроект расчищает путь российским виноградарям и виноделам, но делает это слишком резко. На адаптацию к новым правилам понадобится много времени. Поэтому нужны переходные периоды и медленное сокращение завоза импортного виноматериала. Мы рассчитываем, что какими-то подзаконными актами или как-то иначе этого возможно будет добиться. У законопроекта одна цель — это развитие виноделия и виноградарства, чтобы мы сажали как можно больше винограда и делали из него как можно больше отечественной продукции, тем более создавая таким образом рабочие места.

Екатерина Баталова

Корреспондент

Источник: Новая газета

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