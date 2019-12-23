Врач заткнул рот заикнувшейся о раке Рудковской

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Последнее: Автомастера из РФ создали собственный вариант пикапа Tesla Cybertruck. Машину, полностью копирующую внешность детища компании Илона Маска, заметили в Подмосковье. Как сообщают СМИ, необычное транспортное средство обнаружили на дорогах Химок. Как известно, свой электрокар Илон Маск выведет на рынок не ранее, чем через год, в 2021-м. Однако российские автолюбители уже сейчас сконструировали собственный электропикап. В […]
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