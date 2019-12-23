Анонсировано создание российского беспилотного стратегического бомбардировщика

23.12.2019, 9:12, Новости дня

Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации», – передает «Комсомольская правда» слова командующего.

Кобылаш добавил, что речь идет также о стратегическом бомбардировщике пятого поколения, который будет дозвуковым. При этом командующий не назвал дату его создания.

Напомним, 18 декабря замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение ВКС до конца действующей госпрограммы вооружений (2027 года).



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