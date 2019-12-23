В результате ДТП в Харьковской области пострадали трое полицейских и водитель легковушки

В результате ДТП 22 декабря около города Валки в Харьковской области пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областной полиции.
«Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу», – сказано в сообщении.
Авария произошла 22 декабря около 13.30 на трассе «Киев – Харьков – Должанский». Автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем полиции Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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