В результате ДТП в Харьковской области пострадали трое полицейских и водитель легковушки

23.12.2019, 9:06, Новости дня

В результате ДТП 22 декабря около города Валки в Харьковской области пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областной полиции.

«Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу», – сказано в сообщении.

Авария произошла 22 декабря около 13.30 на трассе «Киев – Харьков – Должанский». Автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем полиции Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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