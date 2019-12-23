Стало известно о страшной находке на дне Финского залива перед визитом Путина

Минное поле времен Великой Отечественной войны нашли в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина. Подробности произошедшего раскрыл командующий Балтийским флотом Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

Адмирал уточнил, что боеприпасы были вскоре обезврежены. «На острове Гогланд саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен ВОВ, а на морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые были уничтожены на месте», – цитирует Александра Носатова РИА ФАН.

Напомним, Владимир Путин посетил остров Гогланд в июле этого года. В ходе визита президент погрузился в батискафе на дно Балтийского моря, чтобы осмотрел субмарину Щ-308 «Семга». Корабль затонул в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе, сообщает телеканал «360».

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