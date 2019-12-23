Медики рассказали о полезных свойствах ряженки для организма человека

Многие люди во время покупки молочных продуктов игнорируют ряженку. Медики рассказали о полезных свойствах напитка для организма человека, который борется с рядом заболеваний.

В нем есть полезные бактерии, нормализующие работу ЖКТ и почек, а также восстанавливающие микрофлору кишечника. Благодаря большому количеству фосфора и кальция ряженка успешно борется с развитием остеопороза, а также сохраняет здоровье кожи, ногтей и волос.

Медики выяснили, что белок данного продукта имеет редкие аминокислоты, а также другие вещества, необходимые для полноценного функционирования организма. Они рекомендуют включить ряженку в рацион лицам, имеющим проблемы с печенью, желчным пузырем, атеросклероз или гипертонию. Также напиток используется для лечения мигрени.

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