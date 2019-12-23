Дубовицкая резко отреагировала на призыв Борщёвой из «Comedy Woman» закрыть «Аншлаг»

Елена Борщёва в студии телешоу «Секрет на миллион» выступила с призывом закрыть «Аншлаг». Бессменная ведущая передачи Регина Дубовицкая резко отреагировала на предложение экс-участницы «Comedy Woman».

В ходе разговора с Лерой Кудрявцевой бывшая звезда популярного проекта назвала отечественную программу «никому не интересной». Как сказала Борщёва, ей не нравятся шутки о человеческих недостатках или убожествах. Во время съёмок «Аншлага» мужчины шепелявят и подкладывают грудь. В связи с этим актриса призвала Дубовицкую закрыть проект, выходящий на экраны с осени 1987 года. Также она предложила переделать юмористическое шоу, чтобы привлечь молодую аудиторию. Согласно примеру артистки, на сцену в «Comedy Woman» выезжает робот, а в «Аншлаге» остался житель в костюме пчелы.

Регина Игоревна резко высказалась в адрес Борщёвой и заявила о высоком рейтинге ее передачи. Ведущая также добавила, что 25-летние жители РФ больше предпочитают ее проект, а не современный. Как сказала Дубовицкая, у них на сцену выходит Винокур и робот там не нужен.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сидоровы — простая семья, учительница математики и инженер-строитель. Живут, правда, несколько богаче обычной простой семьи, так как получают средние по Петербургу зарплаты в 60 тысяч рублей, да ещё и сдают двушку у Петроградской за 40 тысяч рублей в месяц. После уплаты налогов на жизнь остаётся 140 тысяч рублей: неплохая для нашего города сумма, которая, впрочем, […]