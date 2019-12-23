Дубовицкая резко отреагировала на призыв Борщёвой из «Comedy Woman» закрыть «Аншлаг»

23.12.2019, 9:04, Разное

Елена Борщёва в студии телешоу «Секрет на миллион» выступила с призывом закрыть «Аншлаг». Бессменная ведущая передачи Регина Дубовицкая резко отреагировала на предложение экс-участницы «Comedy Woman».
В ходе разговора с Лерой Кудрявцевой бывшая звезда популярного проекта назвала отечественную программу «никому не интересной». Как сказала Борщёва, ей не нравятся шутки о человеческих недостатках или убожествах. Во время съёмок «Аншлага» мужчины шепелявят и подкладывают грудь. В связи с этим актриса призвала Дубовицкую закрыть проект, выходящий на экраны с осени 1987 года. Также она предложила переделать юмористическое шоу, чтобы привлечь молодую аудиторию. Согласно примеру артистки, на сцену в «Comedy Woman» выезжает робот, а в «Аншлаге» остался житель в костюме пчелы.

Регина Игоревна резко высказалась в адрес Борщёвой и заявила о высоком рейтинге ее передачи. Ведущая также добавила, что 25-летние жители РФ больше предпочитают ее проект, а не современный. Как сказала Дубовицкая, у них на сцену выходит Винокур и робот там не нужен.



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