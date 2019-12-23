Проскурякова дала совет Галкину: «Ты же отец! Худеть не надо!»

Максим Галкин показал в Instagram архивные фото со времен молодости и заявил, что в Новом году собирается вернуть себе прежнюю форму. Юлия Проскурякова дала совет телеведущему и отметила, что он является отцом двоих детей, поэтому худеть ему не надо.

Супруг Пугачевой поделился с поклонниками сюжетом, напомнив, как он выглядел до появления у него семьи и детей Лизы и Гарри. Пляжные кадры Галкина удостоились похвалы Дениса Клявера, Сергея Лазарева, Валерии и Алики Смеховой. «Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад», — подписал публикацию шоумен. В комментариях избранница Игоря Николаева решила дать совет артисту, попытавшись отговорить его от затеи похудеть. Как отметила Проскурякова, теперь муж Примадонны является не только представителем шоу-бизнеса, но и отцом двоих детей. «Твой вес тебе подходит», — высказалась певица.

За своей фигурой следит и Алла Борисовна. В ходе разговора с Вадимом Верником жена Галкина рассказала, что не может позволить себе есть деликатесы на фуршетах. В интервью с Кириллом Клейманом в передаче «Время» исполнительница призналась: раньше она была против того, чтобы супруг показывал их наследников в соцсетях. Тем не менее юморист не видит в этом ничего предосудительного.

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