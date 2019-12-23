Российские ученые создали сплав для добычи ископаемых в Арктике

НИТУ «МИСиС» разработал новое поколение сверхтвердых сплавов для горно-промышленного оборудования, предназначенного для добычи полезных ископаемых в условиях Арктики, рассказал руководитель проекта, профессор университета Евгений Левашов.

По словам Левашова, ученые в рамках госпрограммы по развитию Арктики разработали принципиально новые крупнозернистые твердые сплавы, которые увеличивают прочность и износостойкость горного оборудования в два раза. Данные материалы обладают особой структурой с несколькими уровнями иерархии, что означает, что материал содержит структурные составляющие с сильно различающимися размерами зерен – от 6-8 микрометров до 10 нанометров.

«Разработка представляет собой технологию производства нового поколения крупнозернистых твердых сплавов, обладающих особо однородной структурой с округлыми зернами карбида вольфрама и наномодифицированной кобальтовой связкой. За счет введения в состав сплава функциональных легирующих добавок и оптимизации режимов изготовления, в пластичной кобальтовой связке выделяются упрочняющие наночастицы пластинчатой формы с характерным размером 4-5 нанометров. Это обеспечивает одновременный рост трещиностойкости, прочности и износостойкости материала», – передает РИА «Новости» слова Левашова.

Промышленные испытания нового сплава были проведены в конце ноября 2019 года на шахте «Полысаевская» (Кемеровская область), в ходе испытаний проходческим комбайном на глубине 250 метров было переработано более 700 кубометров породы. Горные резцы из новых сплавов продемонстрировали полное отсутствие сколов, при том, что их ресурс на 80-100% превзошел лучшие отечественные и зарубежные аналоги.

Ожидается, что внедрение разработки позволит значительно повысить эффективность добычи полезных ископаемых на месторождениях Арктического региона России.

Напомним, в октябре ученые (НИТУ «МИСиС») создали новые эффективные алюминиевые сплавы для использования различных видах современного транспорта.





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