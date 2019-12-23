Мнения: Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

На Пиренейском полуострове продолжается скандальная эпопея украинского футболиста Романа Зозули, выступающего сейчас за «Альбасете». Болельщики мадридского футбольного клуба «Райо Вальекано», известные своими антифашистскими традициями, которые восходят к эпохе Гражданской войны в Испании, устроили украинцу обструкцию, скандируя в его адрес слово «нацист!», в сопровождении других, не очень приличных фраз.

На Пиренейском полуострове продолжается скандальная эпопея украинского футболиста Романа Зозули, выступающего сейчас за «Альбасете». Болельщики мадридского футбольного клуба «Райо Вальекано», известные своими антифашистскими традициями, которые восходят к эпохе Гражданской войны в Испании, устроили украинцу обструкцию, скандируя в его адрес слово «нацист!», в сопровождении других, не очень приличных фраз.

Обиженный Зозуля расплакался в раздевалке, а судья встречи принял решение не продолжать игру после перерыва, объявив о досрочном окончании футбольного матча.

Кампания против Зозули началась еще несколько лет назад – с того момента, как он приехал в Испанию в поисках денежного контракта и европейской славы. Однако, бывшему игроку «Днепра» так и не удалось достичь спортивных успехов. Попав в состав «Бетиса», украинский нападающий не забил за него ни одного гола, после чего его попробовали отдать в аренду в тот самый «Райо Вальекано». И здесь к нему пришла совсем другая, политическая известность, превратив испанскую карьеру Зозули в один сплошной и громкий скандал.

Все дело в том, что украинский спортсмен никогда не скрывал своих националистических взглядов, которые обеспечивали ему популярность в кругу ультраправых украинских фанатов. Он фотографировался с портретом Степана Бандеры и баннером «Киевская Хунта», опубликовал игривый снимок на фоне нацистских символов 14-88, собирал деньги на армию и картинно позировал с автоматом и пулеметом, посещая с визитом подразделения участников «антитеррористической операции». А потом даже посвящал им забитые в международных матчах голы.

Все это всячески приветствовалось на Украине, но было совершенно не допустимым для травмированной франкистской диктатурой Испании – о чем быстро дали понять легионеру-бандерофилу. «Украинский игрок давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал символы фашистских батальонов и во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны «Райо Вальекано» против этого типа, где бы он ни находился: на поле или на секторе», – заявили местные болельщики из влиятельной организации Platforma ADRV, заклеивая свой стадион плакатами против украинского футболиста.

И вполне естественно, что ему так и не удалось провести ни одного матча в цветах мадридцев. Его вернули обратно в «Бетис», а потом рекрутировали в ряды выступающего во второй лиге «Альбасете».

Украинская власть с самого начала грудью встала на защиту не очень талантливого, но очень патриотичного спортсмена. «Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны РФ против Украины», – вещал об этом тогдашний президент Петр Порошенко. Нынешний президент Владимир Зеленский полностью унаследовал его политическую линию и риторику, сразу же вступившись за расплакавшегося земляка.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!», – написал он в своем телеграм-канале, чем вызвал возмущение многих украинских блогеров, недовольных тем, что глава государства поддерживает от их имени бездарного фаната Бандеры.

Украинские политики и журналисты на полном серьезе видят в скандале вокруг Зозули длинную руку кремлевской агентуры. Так, украинский МИД уверенно назвал слова испанских болельщиков «штампами российской пропаганды», а националистические «лидеры мнений» заговорили о том, что западные антифашисты и коммунисты непосредственно курируются из Москвы, как это было в тридцатых годах прошлого века. «Различные маргинальные движения в Европе активно поддерживает Кремль, а РФ с ее отбеливанием преступлений советской эпохи до сих пор является для многих левых колыбелью коммунизма. Поэтому у Романа Зозули шансов найти общий язык с фанами, которые навесили на него клеймо «неонациста», – печально констатировали на киевском телеканале «Экспрессо».

Вместе с тем, испанские левые политики продемонстрировали понимание позиции мадридских болельщиков. «Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу огромный вред. Вот, почему я думаю, что фанаты «Райо Вальекано» подали пример демократической приверженности», – заявил генеральный секретарь испанской партии «Podemos», депутат Европарламента Пабло Иглесиас, который демонстративно опубликовал для Зозули фотографию советской женщины-снайпера, одетую в традиционный красноармейский ватник.

И действительно – реакция испанских фанов вполне объяснима с точки зрения элементарной исторической справедливости. Бандеровская ОУН с восторгом встретила фашистский переворот Франко – и если галицкие коммунисты поехали воевать против франкистов в Интербригады, то украинские националисты считали действия каудильо примером, равнялись на него в своих программных документах и посвящали путчистам пафосные стихи.

Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. К примеру, фаны мюнхенской «Баварии» развернули на одном из матчей два плаката с надписями: «Наци, убирайтесь из футбола» и «Зозуля, иди вон».

Ситуация продолжает накаляться – причем, этому способствует сам Зозуля, который ответил на претензии ничем не обоснованными обвинениями в адрес жителей пролетарской части Мадрида, где находится арена «Райо Вальекано». «Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо», – заявил этот необычайно интеллектуальный и грамотный футболист. На что ему резонно заметили, что в этих кварталах давно проживает немалое число трудовых мигрантов из Украины, которые вынужденно оставили родину в поисках безопасности и работы.

Конечно, позиция Зозули не является чем-то удивительным для Украины, где на днях восстановили в должности публично зигующего дипломата-антисемита, работавшего украинским консулом в Гамбурге – выплатив ему при этом солидную компенсацию за счет налогоплательщиков.

Однако, мадридский скандал говорит ровно о том, что страна победившего достоинства так и не превратилась в Европу, где никто не обращает внимания на кукушкины слезы поклонника Степана Бандеры (слово «зозуля» означает на украинском «кукушка»). Наоборот, на Пиренеях принято демонстрировать нулевую толерантность к нацизму – в то время как украинские патриоты прочно застряли в совсем другой Европе, какой она была до май 1945 года.

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