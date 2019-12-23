США заморозили помощь Киеву сразу после июльского звонка Трампа Зеленскому

Чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение американского военного финасирования Киеву. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на электронные письма представителей администрации США.
В своем письме Даффи просит, чтобы Минобороны США «приостановило» оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.
«Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания», — говорится в электронном письме.
Напомним, в сентбре демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа из-за его разговора с Зеленским.
В конце октября Associated Press и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский обсуждал с советниками требование Трампа провести расследование в отношении его будущего соперника на выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Генсек НАТО отметил, что «верит в диалог с Россией», и готов к встрече с Путиным в случае «правильного контекста». Он подчеркнул, что «лучше встретиться, чем не встречаться», и если «дела идут нелегко, важно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Одесские пограничники нашли 400 боеприпасов в прибывшей на теплоходе из США машине / 6 ноября
- Жириновский заявил, что пробовал наркотики / 2 декабря
- Вопрос дня: Может ли полицейский проверить ваш мобильный телефон? / 2 декабря
- Опубликован документ от имени СНБО Украины с планом зачистки Донбасса от инакомыслящих / 13 ноября
- Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13» / 25 ноября
- Баканов: Пранкер Джокер – это наше отражение в зеркале / 18 декабря
- Песков прокомментировал искажение Киевом итогового документа «нормандского саммита» / 11 декабря
- Новый смартфон Nokia 9.1 могут выпустить в начале 2020 года / 25 ноября