США заморозили помощь Киеву сразу после июльского звонка Трампа Зеленскому

Чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение американского военного финасирования Киеву. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на электронные письма представителей администрации США.

В своем письме Даффи просит, чтобы Минобороны США «приостановило» оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

«Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания», — говорится в электронном письме.

Напомним, в сентбре демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа из-за его разговора с Зеленским.

В конце октября Associated Press и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский обсуждал с советниками требование Трампа провести расследование в отношении его будущего соперника на выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора.

