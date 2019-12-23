Больше всего кредитов берут жители Калмыкии, Курганской области и Тувы, говорится в исследовании, проведенного РИА «Новости». Исследование основывается на данных Центробанка и Росстата.

В Калмыкии уровень долговой нагрузки составляет 86%, в Туве — 76%, в Курганской области — 73%.

Самый низкий уровень долговой нагрузки населения — в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В Ингушетии индекс закредетованности составляет 9,9%, в Крыму — 13,9%, в Севастополе —15,9%. Эксперты связали это тем, что там нет крупных банков, а местные финансовые организации не могут полностью удовлетворить спрос.

Средний объем задолженности экономически активного россиянина составляет 208 тысяч рублей.

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