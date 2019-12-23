На разработку Superjet с импортзамещенными деталями выделят еще 15 млрд рублей

Минпромторг дополнительно выделит почти 15 млрд рублей на разработку самолета Superjet New. Максимальное количество деталей самолета будет производиться в России, следует из плана-графика министерства, передает РБК.

Министерство готов заплатить 14,8 миллиарда рублей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд руб. При этом сумма не окончательная, отмечает РБК.

Проект Superjet New был инициирован Минпромторгом в 2015 году. Он предполагает модификацию самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Дола российских компонентов составит 50-60%. Самолет планируется создать к 2024 году.

Sukhoi Superjet 100 всегда был имиджевым проектом для России — с ним связывали большие надежды, называли его символом возрождения российского авиапрома. Однако самолет оказался крайне неудачным с технической точки зрения. За последние восемь лет в истории SSJ-100 были две крупные авиакатастрофы, а в небольшие аварии они попадали не менее 25 раз. Европейские перевозчики отказались от использования самолета, ссылаясь на сложности с его техническим обслуживанием. Однако в «Ростехе» не теряют надежды. Глава корпорации Сергей Чемезов считает, что самолету помогут ребрендинг и уход от иностранных комплектующих.

Аварии и катастрофы Sukhoi Superjet 100 — в подборке The Insider.

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