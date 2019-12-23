«Будут избавляться»: чисткам в окружении Зеленского нашли оправдание

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины дала старт своеобразному эксперименту по управлению крупным европейским государством. И первые уроки из произошедшего уже можно извлечь.

Например, отмечают эксперты, пример команды Владимира Зеленского показал, что на ответственные должности необходимо назначать компетентных людей. До этого окружению украинского лидера этот факт, судя по всему, был не столь очевиден. Иначе как объяснить, что за экономику там отвечали люди, которые к ней не имели никакого отношения, не обладали навыками государственного строительства и ладе не имели опыта руководства хоть какой-нибудь компанией.

«Экономического чуда в ближайшее время ждать на Украине не приходится», – констатировал политолог Владимир Корнилов.

Именно поэтому, уверен он, в ближайшее время стоит ожидать чистку в окружении Владимира Зеленского. «В ближайшее время правительство, по крайней мере, его экономический блок, будет заменен. Потому что действия премьера Гончарука, министра экономики Милованова, и прочих чудиков в правительстве Зеленского – от них будут избавляться», – подчеркнул эксперт.

Владимир Корнилов добавил, что, по его мнению, на освободившиеся места в команде Владимира Зеленского будут поставлены большие профессионалы. По крайней мере, выразил он надежду, у них хотя бы будет опыт государственного строительства.

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