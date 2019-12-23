В Киеве горело общежитие, эвакуировали более 300 студентов

В ночь на 23 декабря в Киеве по улице Нежинской, 29-б, произошел пожар в корпусе №8 общежития Национального авиационного университета, сообщает «Информатор».

Возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, дым распространился до девятого этажа. Никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 300 студентов. Пожар быстро ликвидировали.

На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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