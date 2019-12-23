В Киеве горело общежитие, эвакуировали более 300 студентов

В ночь на 23 декабря в Киеве по улице Нежинской, 29-б, произошел пожар в корпусе №8 общежития Национального авиационного университета, сообщает «Информатор».
Возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, дым распространился до девятого этажа. Никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 300 студентов. Пожар быстро ликвидировали.
На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лорак довела Навку до слез / 28 ноября
- Мнение: Украинский информационный дерьмофонтан / 21 ноября
- Мнение: «Дом убийств» / 14 декабря
- Дмитрий Шепелев откровенно рассказал об отношениях с семьей Фриске / 14 ноября
- Мнение: ПНС обвиняет ОАЭ и Россию в поддержке наступления Хафтара / 16 декабря
- «Росатом» представил программу безопасного обращения с ОГФУ / 13 ноября
- Деньги не в счет / 9 ноября
- На видео засняли как невидимка пытается вырвать пульт из рук ребенка / 19 ноября