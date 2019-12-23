Кроссовер Chery Tiggo 7 в РФ получил новую комплектацию

Китайская компания Chery официально выпустила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который получил существенные изменения по дизайну кузова и техническим параметрам.

В частности, здесь применили увеличенную решетку радиатора, узкую головную оптику и стеклянную крышу. В салоне кроссовера установлен крупный дисплей, а также виртуальная приборная панель и сенсорное управление климат-контролем.

В свою очередь, новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro может похвастаться 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 197 л.с. Паркетник приводится в движение семиступенчатой трансмиссией, а также имеет только передний привод. В продажу поступит и упрощенная модификация с 1,5-литровым двигателем на 156 л.с. мощности.

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